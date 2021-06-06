【F1 阿塞拜疆站】

【綜合阿塞拜疆外電】周日F1上演阿塞拜疆站的正賽，戰情極為出人意表。紅牛的韋特本在隊友佩雷斯的出色「保護」下，成功擋住七屆世界冠軍平治咸姆頓的來襲一直領先。但比賽進入最後五圈，韋特本因爆胎被迫退賽，結果經歷暫停及重開後，次席的咸姆頓又因轉彎收掣不及衝出賽道外，令佩雷斯在毫無威脅之下贏得今年首個分站冠軍。

上仗因戰車出現問題未能出賽的勒卡歷，今仗雖然成功以頭位出賽，可惜先後被次席的咸姆頓及韋特本超前，頓時又變成咸姆頓大戰韋特本。此後雙方先後入維修站換胎，咸姆頓換胎的靜置時間過長下，被韋特本及另一位紅牛車手佩雷斯換胎後成功超前。跌至第三的咸姆頓一直力追身前的佩雷斯卻難逾雷池半步，被對方帶開一秒以外，而領先的紅牛隊友韋特本將優勢越拉越開。戰至31圈，全場唯一未換胎的阿斯頓馬田車手史杜爾因爆胎戰車失控，幸好只撞向防護牆未有大礙，但賽會被迫出動安全車。

賽事於第36圈重開後，咸姆頓始終未能超前佩雷斯，韋特本看似勝券在握，但第47圈卻遭遇與史杜爾一樣的意外，戰車因左尾胎爆胎失控撞向防護牆，痛失冠軍的韋特本落車後憤怒地踢向車胎，其後賽會出示紅旗暫停比賽。賽事重開後次席的咸姆頓轉彎卻未及收掣衝出賽道外，令佩雷斯成功保住第一，至於今戰發揮出色的四屆冠軍維特爾則以亞軍完成，為今年首次上頒獎台，艾法托利的加斯利以第三衝線。