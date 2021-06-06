曾經兩度代表日本出戰奧運會的28歲跑手山縣亮太，周日在日本鳥取縣舉行的男子100米賽事當中，就跑出了9秒95的成績，打破了由辛尼布朗在2019年創出的9.97秒日本男子100米紀錄之餘，同時跑出了今年亞洲的最佳紀錄。

即使踏入29歲的山縣亮太，雖然曾經在2018年亞運會男子100米決賽當中跑出10秒的個人最好成績，惟當時不敵中國跑手蘇炳添僅得第3名。19年開始山縣亮太受到了肺部的問題，加上年底右腳踝韌帶斷裂的關係，隨後山縣亮太找來了女子100米跨欄全國紀錄保持者高野大樹出任教練後改善了訓練方法，去年8月份才復出比賽。直至周日在鳥取縣的男子100米比賽中，山縣亮太就跑出了9.95秒的成績，成為日本第4個突破10秒的跑手。

對於自己成功跑出了10秒以內的成績，山縣亮太在接受日本傳媒訪問時表示：「我一直都很想可以打破十秒以內，所以我很開心自己終於做到了。我感覺得這是一次我不可以錯過的比賽，不過我會視東京奧運才是真正的比賽。」

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