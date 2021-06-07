小馬於周日季後賽西岸首圈G7的生死戰不敵快艇，連續兩季於首圈被快艇淘汰。球場「魔術師」當錫（Luka Doncic）G7交出46分14助攻的超神數據，整個首圈場均更攻入35.7分，然而卻無法改變球隊提早出局。當錫賽後亦沮喪表示自己證明不到甚麼，更稱球員出糧就是要贏波，他們卻做不到。

小馬上季於西岸首圈以場數2:4不敵快艇，今季首圈又再遇上這支冠軍熱門球隊，是報卻落敗之仇的好機會。然而他們在分別兩次領先場數2:0和3:2下都被追平，G7是小馬的最後機會。當錫竭盡全力，全晚30投17中，以56.7%命中率攻下46分14助攻和7籃板，今仗直接參與或助攻了球隊的77分，是NBA史上G7單位球員貢獻或參與的最高分數。當錫亦成為史上最年輕球員於搶七大戰單場轟下40分+，他以22歲零98天打破了勒邦占士（LeBron James）的23歲140天紀錄，惟小馬仍然落敗。

首圈一直頂住頸傷出戰的他，整個系列賽場均獲得35.7分10.3助攻和7.9籃板，是繼韋斯卜克（Russell Westbrook）於2017年後首位球員在單個系列賽場均獲至少35分10助攻，但他不認為自己的超神數據有甚麼值得慶祝。他賽後一副沮喪的樣子受訪，被問及自己在首圈能否證明到些甚麼，他淡然說：「沒有，還沒有。自從我來了（小馬），我們兩次打入季後賽，但兩次都落敗，他獲得薪酬是要贏球，我們卻做不到。」

首圈同樣數據強勁的快艇球星兼兩屆總決賽MVP尼納特（Kawhi Leonard），交出28分10籃板和9助攻領軍淘汰了小馬，但他非常欣賞當錫首圈打出3場40+比賽，兼命中率有49%的表現：「天啊，他已經奉獻了一切，高效的投籃，當然包括三分，還有那些接球跳射，他為他的球隊竭盡全力。他是位出色的球員，未來很多年還會見到他，他有自己的節奏，讓別人看起來他打得很輕鬆般。」保羅佐治（Paul George）也說：「他是G7最耀眼的球星，去季季後賽他已經打得很好，要知道他還能繼續進步，他這圈真的很出色，」

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