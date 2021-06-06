公鹿於季後賽東岸次圈G1不敵網隊，其落敗關鍵除外圍欠準繩，綠葉球員表現亦完敗給對手。勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）賽後一語中的，認為「字母哥」持球策動攻勢的戰術已被網隊部署好解決方法。

字母哥今仗發揮維持水準，全晚24投16中獲34分11籃板，惟其餘隊友沒人攻入逾20分。米度頓（Khris Middleton）23投6中得13分，賀里迪（Jrue Holiday）三分球亦手感不濟，整隊三分命中率低至兩成。兩隊綠葉表現亦成比賽分野，公鹿後備共取得17分，但有11分是於最後的垃圾時間拿下。反而網隊整體發揮極佳，三巨頭以外的球員包辦61分及11記三分。

字母哥賽後指公鹿今仗手感冰冷，跟球隊休息了頗長時間有一定關係：「我們一周沒比賽，今天真的不在狀態。但這圈對的是攻力更強的網隊，他們有非常多起手，G2我們必須表現更好。」格連賽後亦道出重點，他稱公鹿多次由字母哥發動進攻切入籃下，令內線缺少空間，外圍亦沒足夠機會，當他運球被施壓時傳球能力亦有限，戰術太易被網隊預測及部署，故他認為字母哥需更多切入來牽制防守及拉開空間。

文：華弟