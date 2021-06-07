周日上演的NBA季後賽西岸首圈搶7大戰，4號種籽快艇終於打破這個系列賽首六戰都是客場球隊取勝的局面，憑尼納特（Kawhi Leonard）貢獻準「三雙」 28分、10籃板、9助攻、4偷球兼0失誤，加上馬卡斯莫里士（Marcus Morris）攻入23分和保羅佐治（Paul George）有22分、10助攻及6籃板進賬，以126:111擊敗到訪的小馬，總場數以4:3淘汰小馬晉級。快艇周二將於西岸次圈第一戰作客1號種籽爵士。

尼納特賽後表示︰「一切都為了這一刻，你必須整晚保持積極進取，不要試嘗令比賽變得完美。我們從沒放棄，我們想變得更好而我們做到了，特別是在防守方面。」

儘管小馬今場有當錫（Luka Doncic）取得全場最高的46分，另有14次助攻及搶下7籃板，五名正選得分亦達雙位數，但後備球員只有6分進賬，遠遠不及快艇後備取得的27分，最終不敵全隊有七名球員達雙位數的快艇。小馬自2011年奪得NBA總冠軍後，至今未曾在季後賽的系列賽贏出，快艇則成為NBA史上第五支首兩戰於主場落敗後，在季後賽系列賽成功後來居上過關的球隊。

快艇今場共投進了20個三分球，據EliasSports的統計是NBA史上搶七戰的最多。除了五名正選外，快艇今場還有兩名後備得分上雙，分別是攻入13分的曼恩（Terance Mann）以及攻入11分的簡拿特（Luke Kennard），後者在今仗之前，於今個系列賽只比賽了4分鐘。

小馬除當錫外還有三名球員獲「雙雙」進賬，分別為取得18分及10籃板的芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）、獲16分及10籃板的普辛基斯（Kristaps Porzingis）以及獲14分和10籃板的馬約奴域（Boban Marjanovic）。

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