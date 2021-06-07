西班牙上周於歐國盃熱身賽以0:0賽和葡萄牙，接下來要為周二晚對立陶宛的最後一場友賽備戰。惟據外媒報道，西班牙隊長布斯基斯周日早上確診感染Covid-19，部份跟他有密切接觸的球員需要進入隔離。這位巴塞隆拿中場上仗還與葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）擁抱過，恐怕亦會影響到該國備戰。

西班牙在歐國盃開鑼前，僅餘下周二晚對立陶宛的熱身賽，惟周日早上西班牙足協就表示布斯基斯在病毒檢測中呈陽性反應，令球隊陷入一片混亂。儘管西班牙大軍其餘球員接受病毒檢測後，均收回陰性結果，但根據歐洲足協和西班牙衞生部的指引，跟他有密切接觸的職球員都要留在當地的拉斯羅薩斯隔離。布斯基斯於上仗對葡萄牙的熱身賽後，還跟C朗擁抱過，暫時未知道會否令葡萄牙亦需要進入隔離，但勢會打亂到他們部署歐國盃。

隔離期間，狂牛國球員會單獨進行個人訓練，取替平日的球隊訓練。所有在拉斯羅薩斯的比賽活動亦即時被取消，包括記者會及任何會接觸到外來人的活動，布斯基斯亦已離開訓練營，被送往其他地方的醫療場所接受治療。西班牙周二鬥立陶宛的熱身賽，會由U21頂上。他們首場歐國盃小組賽會於下周一6月14日對陣瑞典，目前只餘下一周時間，接下來球隊會安排球員進行多次病毒檢測。

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