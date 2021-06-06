在眾多聯賽神級射手之列中，今季聯賽射入24球的比利時前鋒盧卡古當然不是歐國盃神射手冷門之選，比利時中前場人才濟濟，大可為盧卡古提供大量供應，而且這位28歲射手殺弱隊能力一流，在足智彩神射手賠率中，盧卡古的6.75倍為僅次哈利卡尼的次熱，大有機會成為本屆神射手。

至於熱身賽表現一流的意大利，三大本土射手恩莫比尼、恩斯治尼，以及杜文尼高貝拉迪今季同樣入超過15球，相信三位將是主帥文仙尼的前線之選，加上現時意軍的勇態，亦有力在一眾神鋒之中跑出。

今季葡萄牙前鋒安達施華效力法蘭克福射入28球，更力壓艾寧夏蘭特成為德甲銀靴。可惜，回到國家隊安達施華擔正的機會甚微，相比之下克羅地亞的卡馬拉歷，以及奧地利的沙沙卡拉積錫挑戰神射手的機會更高。今季二人效力中游的賀芬咸及史特加都交出入球15+的數據，可見其威力，而且兩人於國家隊基本穩坐正選，分組賽對手除種籽隊外均屬一般，絕對是扒冷之選。

神射手其他冷門之選

球員（國家） 神射手賠率

迪比（荷蘭） 9.5倍

優勢：隊中死球專家兼12碼劊子手，分組對手實力平庸。

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球員（國家） 神射手賠率

迪斯尤巴（俄羅斯） 30倍

優勢：踢國家隊特醒神，加上有主場優勢，不容忽視。

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球員（國家） 神射手賠率

其他 7.5倍

優勢：今屆強隊球員征戰頻頻，或現疲態，隨時有新星彈出。

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