在眾多聯賽神級射手之列中，今季聯賽射入24球的比利時前鋒盧卡古當然不是歐國盃神射手冷門之選，比利時中前場人才濟濟，大可為盧卡古提供大量供應，而且這位28歲射手殺弱隊能力一流，在足智彩神射手賠率中，盧卡古的6.75倍為僅次哈利卡尼的次熱，大有機會成為本屆神射手。
至於熱身賽表現一流的意大利，三大本土射手恩莫比尼、恩斯治尼，以及杜文尼高貝拉迪今季同樣入超過15球，相信三位將是主帥文仙尼的前線之選，加上現時意軍的勇態，亦有力在一眾神鋒之中跑出。
今季葡萄牙前鋒安達施華效力法蘭克福射入28球，更力壓艾寧夏蘭特成為德甲銀靴。可惜，回到國家隊安達施華擔正的機會甚微，相比之下克羅地亞的卡馬拉歷，以及奧地利的沙沙卡拉積錫挑戰神射手的機會更高。今季二人效力中游的賀芬咸及史特加都交出入球15+的數據，可見其威力，而且兩人於國家隊基本穩坐正選，分組賽對手除種籽隊外均屬一般，絕對是扒冷之選。
神射手其他冷門之選
球員（國家） 神射手賠率
迪比（荷蘭） 9.5倍
優勢：隊中死球專家兼12碼劊子手，分組對手實力平庸。
-----
球員（國家） 神射手賠率
迪斯尤巴（俄羅斯） 30倍
優勢：踢國家隊特醒神，加上有主場優勢，不容忽視。
-----
球員（國家） 神射手賠率
其他 7.5倍
優勢：今屆強隊球員征戰頻頻，或現疲態，隨時有新星彈出。
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講