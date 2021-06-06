號稱「龍之隊」的中國國家足球隊在周一的世界盃亞洲區外圍賽第二圈於阿聯酋鬥菲律賓時，只要勝出就肯定可以成為A組次名，保持出線希望，球員必拼，適逢國足近仗勝仗都是半、全場皆勝，今役宜取國足開[主/主]兼補國足勝3:0的波膽。（球賽編號：星期一23；明日1:00am開賽）

中國目前以5戰得10分在A組排第2位，落後榜首的敍利亞8分但少踢1場，並多第3位的菲律賓3分，因此，今役只要擊敗菲律賓就肯定可以成為A組亞軍，保持出線第三圈的希望（即小組首名或四支最佳小組次名），球員戰意毋庸置疑。人腳方面，國足今役料依重「多層次」的三叉戟組合武磊、歸化兵艾克森及阿蘭攻堅，入球能力絕不成問題；而從國足近六場勝仗全部半、全場皆勝可見（見附表），今役國足定會甫開賽即採取主動，不難開出[主/主]。

菲律賓多主力缺陣

目前排第三的菲律賓雖然已無法爭榜首，不過為了保住出線希望，當然仍要全力爭次名，不過，球隊今役並未能「夫添」，效力伯明翰門將艾法列治因傷缺陣，而後防主力艾華路施華則被罰停賽，防守或出現漏洞，受讓也難看好。

是役除了中國[主/主]可捧外，亦可吼中國勝3:0的波膽，因為中國歷來與菲律賓交戰共獲3勝1和，其中有1次勝3:0，而且今役在阿聯酋舉行，據悉就算是晚上當地氣溫仍超過攝氏30度，令球員消耗甚大，因此，國足未必能狂數菲律賓。

文：數人