【綜合法國外電】費達拿上周六力戰4盤以3:1淘汰德國球手高化，成功打入法國網球公開賽男單16強，但這名八號種籽賽後表示，或會考慮退賽，震驚外界。事隔一日，費達拿終決定退出今屆賽事，令原本他的對手、意大利的巴利天尼自動晉身八強。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm直播）

尚有2個月便40歲的瑞士天王費達拿是2009年的法網冠軍，他在上周六力戰3小時35分鐘後，戰至接近周日凌晨12時45分才以7:6（7:5）、6:7（3:7）、7:6（7:4）及7:5險勝世界排名59的高化，職業生涯第15次殺入法網的16強。

不過，今場的激戰對於費達拿的體力和膝部都造成負擔，他去年曾兩度做膝部手術，法網是其自2020年澳洲公開賽後僅第3個賽事，賽後這位39歲的瑞士天王卻說出令球迷憂心的說話︰「我不知道我能否繼續，我必須決定自己是否繼續參加這個比賽。如果繼續對膝部施壓是否太冒險？這是否休息的好時機？」

20個大滿貫錦標得主費達拿，一直指溫布頓是他今年最優先考慮的賽事，他將爭取在6月28日展開的該項草地賽第9度封王，在溫網之前，他計劃參加在法網結束翌日開始的哈雷網賽為草地賽事熱身。費達拿不諱言︰「每場比賽我都要重新評估，看看翌晨醒來我的狀況怎樣以及我的膝部情況如何。」

結果在周日，這位瑞士天王宣佈退出法網賽事，他在社交媒體發文表示：「經過與我的團隊商討後，我決定退出今屆的法網賽事。我曾兩度接受膝部手術，亦休養超過一年，我們了解聆聽身體的重要性，我亦不應在康復路上過於急切。很高興能參加三場的法網賽事，沒有比重回球場更棒的感覺。」

力爭衞冕的三號種籽拿度，就直落三盤擊敗英國球手諾里，生涯第13次打入法網第4圈，他的對手將是號18號種籽、意大利球手辛尼。