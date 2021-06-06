作為女單下線當中排名最高的7號種籽「細威」莎蓮娜，周日在16強面對21號種籽的哈薩克球手莉芭堅娜，細威分別以3:6、5:7不敵對手止步16強，而且亦無緣追平24個大滿貫冠軍的紀錄。至於年僅21歲的莉芭堅娜，擊敗細威後則是首度在職業生涯闖入大滿貫女單8強，而且在今屆法網賽事仍然未失過一盤。

這次法網是細威與莉芭堅娜首度交手，但39歲的細威入局速度比對手慢，在第4局就率先被破發，雖然在第7局打破對手發球局，但隨後一局又遭莉芭堅娜破發，最終被後者以6:3取下首盤比賽。第二盤初段細威的狀態明顯有回升，而且在第1及第7局破發，不過莉芭堅娜未有失去自己節奏，並且於第2及第8局打破細威的發球局，最終這名21歲哈薩克球手成功在未失一盤的情況下以6:3、7:5淘汰細威。

賽後莉芭堅娜就對於自己的表現感到滿意：「我對於今天的比賽非常開心，實在太好了。當然我很緊張，即使在最後一局比賽時，其實我的發球沒有很好，不過我很高興可以透過自己的想法去贏得比賽。」

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