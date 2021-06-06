季後賽，才是真英雄地。這一點太陽隊射手D卜克（Devin Booker、右），應該深有體會：饒你20歲就單場轟入70分，但只是常規賽事，就不過一個紀錄而已；今年D卜克終於初戰季後賽，首圈對湖人最後2戰連砍30及47分，將衞冕王者狠狠淘汰，才令他真正步向一線球星之列。不經季後賽之火歷練，年輕球星是無法更上層樓，獲得認真對待的。

同樣有此感受的應是紐約人的蘭度爾（Julius Randle），只不過情況相反。本季他的際遇起落就如坐過山車，開季前紐約絕不被看好，蘭度爾卻帶領球隊一步步打得滿地眼鏡碎，取得東岸第四之餘，本人更奪下最進步球員獎；可是季後賽的蘭度卻嚴重跌watt，五場比賽表現都不佳，直接導致紐約僅得一勝即遭淘汰。其實紐約人季後賽無論勝負，今季已經超額完成，但蘭度爾本人的糟糕表現，卻令他處於一個關口：到底這樣只是一時失準，還是暴露出自己並非「季後賽型球員」？正巧其合約只剩一年，紐約人要評估蘭度是否堪寄重任的建隊核心而給予續約，真有點不容易。

說回太陽對湖人，兩邊的老戰將可說一天堂一地獄，基斯保羅（Chris Paul）打敗「香蕉船兄弟」勒邦占士（LeBron James），最後時刻興奮得不禁在場上振拳慶祝。CP3負着不輕的肩傷，仍能領軍取勝，不知是否也跟享負盛名多年的太陽隊醫有關？且看他次圈狀態如何。我衷心希望他能夠繼續挺進，在生涯尾段有個挑戰總冠軍的機會。另一邊廂，吞下生涯首次「一輪遊」的占士，由於敗仗裏戰意衰頹而備受批評，但我絕不相信這就是他的未來結尾。我敢說一句：只要還是40歲前的LeBron，主宰力依然無人能夠看輕。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報