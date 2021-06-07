比利時和荷蘭周日以勝利結束歐洲國家盃備戰，前者憑得個人第60個國際賽入球的盧卡古上半場一箭定江山，以1:0小勝2018世界盃亞軍克羅地亞，荷蘭則以3:0輕取格魯吉亞。

世界排名第一的比利時與克羅地亞的比賽形勢緊湊，兩隊控球率各佔50%惟比利時攻勢較多，全場15次射門5次中目標。31分鐘，盧卡古已經有機會為比利時打開紀錄，但他接應艾達韋列特傳送後遠射中楣，恩歷克卡拉斯高頭槌補射又中楣不入。到了38分鐘，梅頓斯開角球中楣彈回球場內，克羅地亞未能成功解圍，經過一番混戰後由盧卡古近射得手，比利時領先1:0。

其後，真正具威脅的入球機會不多，直到88分鐘，盧卡古近門頭槌攻門被克羅地亞門將利華高域擋出，近門補射又被撲，未能增添入球，比利時結果以1:0小勝克羅地亞。

比利時6月12日將於歐國盃B組首輪分組賽對俄羅斯，6月17日對丹麥，6月21日鬥芬蘭。D組的克羅地亞首戰則於6月13日在溫布萊對英格蘭，同組對手還有蘇格蘭和捷克。

至於荷蘭主場對格魯吉亞之役，上半場10分鐘主隊由迪比射入12碼而領先1:0。換邊後，韋格賀斯於55分鐘射入個人第一個國際賽入球，上月才滿19歲的賴恩格雲貝治則於76分鐘頭槌建功，上周在熱身賽僅與蘇格蘭賽和2:2的荷蘭終以3:0大勝一場。

荷蘭歐國盃C組的出線熱門，該隊首戰會於6月13日對烏克蘭，同組另外兩隊為奧地利和北馬其頓。

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