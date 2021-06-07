英格蘭職業球員工會（PFA）周日公佈，曼城中場奇雲迪布尼當選為最佳球員，成為史上第三位連奪兩季英格蘭球員先生殊榮的球員，其隊友菲爾科頓則獲選為PFA最佳年輕球員。

29歲的比利時球星迪布尼，是擊敗了隊友根度簡、菲爾科頓、魯賓戴亞斯、熱刺的哈利卡尼及曼聯的般奴費南迪斯，成為繼阿仙奴名宿亨利及前曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）後，第三位球員可以成功蟬聯英格蘭球員先生。今季在聯賽為重奪英冠軍的曼城上陣2,001分鐘，射入6球和助攻12次的迪布尼表示︰「球員們在這個獎項選我表示我做得非常好。你希望與球隊一起贏得所有的錦標，而在聯賽，這個可能是作為個人獎項中最重要的一個。」

21歲的菲爾科頓今季各項賽事為曼城上陣50場並射入16球，贏得PFA最佳年輕球員的他表示感到十分榮幸︰「過去有些偉大的球員贏過此獎項，我覺得非常幸運，因為今年有太多出色的年輕球員。

PFA女子最佳球員由車路士的姬比獲得，這名英格蘭前鋒今季各項賽事射入25球，協助車路士女子隊在超級聯賽衞冕成功，贏得聯賽盃冠軍及打入女子歐聯決賽。

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