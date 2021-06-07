周日英格蘭在歐國盃前與羅馬尼亞進行了最後一場熱身賽，要至下半場才靠基亞利殊博得對手犯規獲得12碼，並且由今場出任隊長的拉舒福特主射開紀錄。之後英格蘭本有機會擴大勝果，但傷癒後出的英超利物浦隊長佐敦軒達臣在77分鐘主射12碼宴客，最終英格蘭1:0小勝羅馬尼亞。賽後英格蘭主帥修夫基對軒達臣不跟從球隊賽前安排，擅自主射12碼有點不滿，並表示球員未來必須跟從賽前安排好的12碼主射次序，不能擅自更改。

按修夫基賽前安排，英格蘭在今場比賽如獲得12碼，拉舒福射是第一號劊子手、禾特普斯是二號，而卡維特利雲是三號。當英格蘭獲判第2球12碼時，拉舒福射和禾特普斯已被調離場，換言之應是由還在場上的卡維特利雲主射。怎知軒達臣上前跟卡維特利雲溝通後，就從後者手上拿走皮球並主射12碼卻告宴客。修夫基賽後說：「我以為是由卡維特利雲主射，而當軒達臣上前跟卡維特利雲溝通時，我還以為軒達臣是跟卡維特利雲確認是由後者主射。我要去問問各人究竟發生了甚麼事，下次我們要按事先安排去做......但如果我是卡維特利雲，我就不會如此輕易讓出主射12碼的機會。」

雖然軒達臣射失12碼被修夫基批評，但後者同時透露，軒達臣肯定會出戰歐國盃。修夫基說：「以我們所知的情況，軒達臣肯定會在大軍內。他身體情況在今場比賽向前邁進一步，而他可在歐國盃部分比賽上陣，對球隊是非常重要，因為我們知道他能上陣可帶來甚麼。當然我們不會只倚賴他，但他能上陣對英格蘭來說絕對是有益無害。」

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