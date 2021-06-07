前熱刺領隊摩連奴近日在英國《太陽報》的專欄中表示，法國是今屆歐國盃的奪標大熱，更指假如高盧雄雞今屆如未能捧盃的話可視之為「失敗」，結果遭到法國隊教練迪甘斯揶揄。

摩連奴在專欄中點評今屆歐國盃各支強隊，他在文中表示，今屆法國人強馬壯，甚至可以分成兩隊作賽，認為他們是奪標大熱：「我看不到他們有任何弱點，假如要我預測一支冠軍球隊的話，我肯定會選法國。他們一定需要勝出，否則對他們來說這算不上是成功的一屆歐國盃。」

未知法國教練迪甘斯是不是因為摩佬的「施壓」而感到不滿，他日前在法國電視節目《Telefoot》擔任嘉賓時就正面反擊摩佬的評論：「當我看到上季的熱刺時，我心中的想法跟他（摩連奴）一樣，不過他們最終的成績不似預期。作為上屆世界盃冠軍，我們的確是熱門，但我們仍需為球隊的攻守作出平衡，這並不是簡單的事。」

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