剛輕取港足的伊朗，周一晚在世界盃亞洲區次圈C組外圍賽再度出擊，誓破榜首巴林的不敗身，以保直接出線機會。

世界排名31的伊朗力求連續三屆打入世界盃決賽周，這支亞洲二哥在外圍賽有好開始，連勝香港及柬埔寨，可是連負巴林及伊拉克，教練韋莫斯帥位不保，克羅地亞教練史高錫接手。

史高錫首次在世盃外領軍對香港，在阿斯蒙、查漢巴克殊及譚利美等外流歐洲球員盡出下以3:1勝出，周一晚(香港時間周二0:30am)乘勝對巴林是另無選擇，必須復仇才可取回出線主導權。受疫情影響，亞洲足協將餘下世盃外改賽會制，巴林取得此組主辦權，即可兩度主場對伊朗及伊拉克，前者曾指此安排不公平。

世界排名98的巴林上場8:0大炒柬埔寨，目前6戰3勝3和12分居首，翻查巴林對伊朗往績，兩隊歷來交手16次，巴林錄得5勝4和7負；值得注意是巴林近四次主場對伊朗保不敗，戰績為3勝1和，包括今次外圍賽首循環小勝伊朗1:0。伊拉克周一於頭場登場對柬埔寨，後者至今6戰已失30球。港足此輪賽事輪空，而球隊經過一日休息後，周日復操為周五對伊拉克備戰。

世界盃亞洲區次圈C組外圍賽積分表

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 積分

1 巴林 6 3 3 0 11 1 12

2 伊拉克 5 3 2 0 9 2 11

3 伊朗 5 3 0 2 20 4 9

4 香港 6 1 2 3 4 8 5

5 柬埔寨 6 0 1 5 1 30 1

周一賽程

開賽時間 對賽球隊

10:30pm 伊拉克vs柬埔寨

0:30am* 伊朗vs巴林

註:開賽時間為香港時間，*為周二零晨

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