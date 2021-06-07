美國不敗拳王美韋達大戰YouTuber拳手L保羅（Logan Paul）的表演賽周日在邁阿密進行，賽事為表演賽形式不計勝負，但這位金腰帶拳王意地外幾乎全程捱打。不過美韋達志不在比賽，只是陪打賺取戲金，事關他出戰今賽可袋走至少1億美元（約7.7億港元），難怪他賽後稱當收到戲金時，就知道誰才是真正贏家。

美韋達去年底宣佈復出，並約戰L保羅擂台見，賽事原定安排在2月20日舉行，但因疫情押後至周日上演。44歲的美韋達職業生涯擁有50勝0負的驕人成績，擁有不敗拳王稱號，前年底更用一回合就將日本神童那須川天心K.O.。而26歲的L保羅YouTube頻道擁有2,200萬人訂閱，2018年才投身拳擊界，戰績為0勝1負。兩位拳擊界紅人周日在美國邁阿密的Hard Rock Stadium進行表演賽，雙方打八個回合，每回合三分鐘。現場沒拳擊裁判或計分員，賽事純屬娛樂節目，不會定出勝負，亦不會計算在兩人生涯戰績紀錄內。

兩位紅人交手竟打出意想不到的戰情，兩人同戴上10安士的拳套，但身高1米73、68公斤重的美韋達身型上不及1米88高、85.9公斤的L保羅，加上對方狂操肌身型健碩力量驚人，美韋達只能避開對方出拳，更接近全程捱打，但二人同樣無法K.O.對方。據部份美媒稱，美韋達今場的數據比L保羅後。無論如何，今場表演賽不會分出勝負，美韋達亦承認自己低估了L保羅：「他比我想像中更強，我對他今晚表現很驚喜，做得很好，小伙子。我打得很高興，但他們要知道，我已經不是21歲了，不過跟一些年青人打打比賽，測試一下自己的技巧，也是不錯的。」他亦稱「當收到戲金時，就知道誰才是真贏家」。美韋拿今戰戲金有1,000萬美元是肯定獲得，再加上50%的按收視收費（每收視賺得49.99美元），他最少可袋走1億美元。而L保羅就可賺得25萬美元，另加上10%的按收視收費。

賽後L保羅就認為自己獲勝，更在擂台上對着美韋達做出嘲弄的表情，他說：「我不希望任何人走來跟我說，有任何事是不可能的，事實是我現在這裏跟史上其中一位最佳拳手對決，證明甚麼都是有可能。」

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