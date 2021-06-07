「賽馬會青少年足球發展計劃－暑期推廣」上年度受疫情影響而暫停，而足總今日公佈，這項每年暑期的大型足球活動今夏回歸，並混合實體與網上課程，明日開始接受報名。

疫情下，每年暑期進行的暑期推廣計劃被迫暫停，隨着疫情受控，足總今公佈復辦活動，並以新方式進行，包括實體課程、小型比賽混合模式進行，參加者亦可以參加免費網上課程。

足總指今年暑期推廣計劃將於今年7、8月，為約8,000名年齡4至16歲的兒童及青少年提供一個足球訓練平台，以四課實體訓練、兩日小型比賽及五課網上課程組成，網上課程為免費附加課程，參加者可自由決定參與。

此外，此計劃亦包含親子元素，提供家長班予3至7歲的學員及家長參加四課實體課程。活動明日早上10時開始接受報名。參加者必須遵守大會防疫措施及安排。本活動有機會因疫情及政府防疫措施而改動，主辦機構將保留最終決定權。

有興趣者可登入https://reg.pikapage.com/hkfa/summer_registration/網上報名，亦可填妥報名表格，郵寄至「九龍佛光街55號香港足球總會」，信封面請註明： 賽馬會青少年足球發展計劃－暑期推廣2021報名。報名表格可於www.hkfa.com下載。

-----------------------------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波