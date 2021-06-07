香港足球代表隊正在巴林出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈C組，周五對手伊拉克守將阿里法茲日前確診肺炎，雖然賽會其後補充指該球員未有入住賽會安排的酒店，但港隊球員對此表示擔心，故已加強自身防疫。

伊拉克周一晚在C組出戰柬埔寨，賽前26歲守將阿里法茲（Ali Faez）被驗出確診，據報阿里法茲入境時已被驗出呈陽性，故未有隨伊拉克入住賽會酒店，但該名球員與伊拉克同機到埗，與隊友有緊密接觸，有可能是潛在帶菌者。

香港足總就此向亞洲足協了解，亞洲足協回覆時指，伊拉克其他隊員沒有出現病徵，賽會暫不會作出任何安排，訓練及賽事會如常進行；周一晚伊拉克對柬埔寨，與伊朗對巴林如期進行。

賽會澄清該名伊拉克球員未有入住賽會酒店，惟港隊成員對此表擔心，後衞馮慶燁坦言確診球員未有住在賽會酒店，而球員只能盡量做好防護措施，包括勤洗手及勤換口罩；中場顏樂楓指該名伊拉克球員未有入住酒店可稍為放心，惟必須加強個人衞生。

港足上周四晚戰罷伊朗後，周五安排恢復操練，周六休息，周日晚復操為香港時間周六零晨對伊拉克作準備。馮慶燁表示球隊非常專注，相信經過一場賽事磨合，球員狀態及默契都有改善，對伊拉克將有更佳發揮。

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