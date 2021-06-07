周日英格蘭在歐國盃前與羅馬尼亞進行了最後一場熱身賽，要至下半場才靠基亞利殊博得對手犯規獲得12碼，並且由今場出任隊長的拉舒福特主射開紀錄，最終英格蘭1:0小勝羅馬尼亞。拉舒福特賽後更表示，擔任英格蘭隊長對他來說實是夢想成真。不過外界的目光，反而是他在比賽中使用「拗柴腳」主射12碼，擔心他因此受傷。

拉舒福特在友賽對羅馬尼亞時，以23歲又218日之齡，成為英格蘭歷來歲數第12年輕的隊長，也是自前利物浦前鋒奧雲在2003年6月主場對斯洛伐克任隊長後，英格蘭在這18年來最年輕的隊長。拉舒福特亦因此成為歷來第125位擔任英格蘭隊長的球員，也是歷來第10名擔任英格蘭隊長的曼聯球員。

拉舒福特賽後說：「這是我人生中的偉大時刻。當我還是小孩時，就夢想擔任英格蘭隊長，而現在我終於夢想成真。」除了今場擔任隊長外，拉舒福特還射入致勝入球，可說是雙喜臨門。不過他在比賽時，就被拍攝到使出「拗柴腳」主射12碼，令人擔心已有傷在身的他會因此再受傷。但也有網民指拉舒福特做出如此奇怪的動作只是拍攝角度的問題，實際問題不大。

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