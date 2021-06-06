東岸1號種籽76人周日在NBA季後賽東岸次圈首戰主場對鷹隊，雖然有艾比迪（Joel Embiid）復出攻入全場最高的39分並搶下9籃板，仍然以124:128受挫於有T楊格（Trae Young）取得35分及10助攻的鷹隊，未能旗開得勝。鷹隊目前在東岸次圈領先1:0，第二戰周二將續在費城上演。

T楊格在第一節便攻入了12分，協助鷹隊首節得分領先42:27。前76人後衞路威廉士（Lou Williams）則後備上陣，在鷹隊第一節尾段開始打出的一段17:0攻勢中攻入8分，助球隊在第二節將比分拉開至53:27，期間76人有接近6分鐘沒有得分。而T楊格上半場總共攻入25分，是鷹隊能在半場領先74:54的重要原因。76人教練李華士（Doc Rivers）坦言，球隊一開始便遭對手迎面痛擊「他們是更為進取的一隊，他們體能更佳，取得了很好的開始。」

5號種籽鷹隊今場三分球47投20中，較29投10中的76人多入10球，其中T楊格三分球11投4中，保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）則12投5中，與約翰哥連斯（John Collins）各為鷹隊貢獻21分。

半落後20分的76人，第三節尾段開始收窄與鷹隊的比分差距，比賽末段更打出一段11:0的攻勢而在只剩1分鐘時在艾比迪上籃得手後追至118:115。保丹奴域在最後41.3秒射入關鍵三分球，雖然76人之後再追成118:121，惟約翰哥連斯連罰帶帶攻入5分，鷹隊拉開至126:118，最後亦力保勝果。

首圈第四戰於第一節傷出、因右膝半月板輕微撕裂缺席了第5戰的艾比迪，今戰復出比賽了38分鐘並取得全場最高分，三分球9投5中的薛夫居里（Seth Curry）攻入21分，T夏里士（Tobias Harris）和賓西蒙斯（Ben Simmons）則分別獲「雙雙」的20分、10籃板和17分、10助攻進賬，但仍難逃一敗。

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