歐洲國家盃在1960年舉行第1屆，但正式賽事神射手的獎項在1996年該屆才創立，當時由為英格蘭射入五球的舒利亞成功奪得。事實上，球員只要能夠攻入4至5球的話，就有很大機會奪得賽事神射手的獎項。

在過去15屆當中，只有2屆的神射手入球數在5球以上，兩位都是來自當屆的冠軍隊法國，包括1984年攻入9球的柏天尼和上屆攻入6球的基沙文。柏天尼更是目前單屆及合計歐國盃冠賽周入球最多的球員，葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（C朗）在過去4屆合共同樣攻入9球，假如他在今屆歐國盃再入一球，就能超越柏天尼成為歐國盃冠賽周入球最多的球員。此外，過去更是未有球員成功蟬聯神射手寶座，未知基沙文今屆能否打破宿命。

歐國盃決賽周由小組賽到決賽，每隊最多參與七場賽事，球隊要晉身決賽已非易事，球員要每場取得「士哥」亦有一定難度。假如小組賽當中有隊弱旅，或該球員為球隊的12碼劊子手，亦可大大增加入球機會。在過去10屆中，更有3次只射入3球就能成為該屆的神射手。在2012年歐國盃，就有多達6名球員射入3球排在神射手榜第1位，當中西班牙的費蘭度托利斯就以一次助攻和較少上陣時間壓過其他球員成為神射手。

文：港生