香港體育記者協會及港協今日在奧運大樓，舉行東奧傳媒須知簡報會，香港奧運隊團長貝鈞奇今日派定心丸，表示就算因疫情扣減隨團人數，也不會減掉專業隨行人員如隨團醫生、物理治療師及教練等，港協代表今日透露東奧因疫情決定取消一向在選手村舉行的升旗禮，香港代表團授旗禮定於下月八日於禮賓府舉行。

團長貝生被問到會否擔心疫情下，回港要隔離14至21日，令部份專業人員卻步，貝生表示：「我們正爭取專業團隊人數跟以往差不多，他們隨團都好重要，正跟政府商討回港後的隔離日期，看打了針（疫苗）的能否豁免隔離，無論是專業團隊還是運動員，我們都想有最妥當的安排，視乎未來一個月疫情如何。」

以上屆里約奧運為例，共有38名港將入選奧運，隨團工作人員有37人，其中七人為醫療團隊，貝生表示隨隊多年的張維醫生已肯定今屆隨行，今屆暫時有超過30人取得九個賽項共36個席位，包括劍擊八項、游泳七項、乒乓七項等，還有部份賽項本月底前公佈，首次出任奧運團長的貝生重申李慧詩的場地單車、何詩蓓的游泳、江旻憓的女重、劉慕裳的空手道「形」、石偉雄的跳馬都有力衝奧運獎牌。

另外，前無綫體育科總監、曾參與九屆奧運直播的李漢源，負責統籌及協助五家電視台進行轉播，他表示，預計各台合共超過70人將飛到東京直擊，讓香港觀眾欣賞到前所未有、由頭跟到尾的港隊直擊。

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