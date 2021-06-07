德國U21周日憑曼城小將盧卡斯尼美查下半場射入全場唯一入球，以1:0小勝葡萄牙U21，第三度贏得U21歐洲國家盃冠軍，盧卡斯尼美查亦以四個入球成為今屆U21歐國盃神射手。

2020/21球季被曼城外借至安德列治的盧卡斯尼美查，今仗之前與另外四名球員都射入了三球，但這名22歲年輕球員周日在斯洛文尼亞上演的U21歐國盃決賽中，於49分鐘接應保迪巴古妙傳後窄角度近射建功，為德國U21在對葡萄牙U21的比賽中一箭定江山，並以四個入球獲金靴獎。

盧卡斯尼美查是於德國漢堡出生但於英格蘭長大，2019年轉籍德國之前在U21比賽為英格蘭效力，而2017年英格蘭U19以2:1擊敗葡萄牙而奪冠的U19歐國盃決賽，為英格蘭射入奠勝球的正是盧卡斯尼美查。

德國在入球前，上半場曾有科利安華迪斯射門中楣，艾尼美亞亦有射門被葡萄牙U21門將迪奧高哥斯達僅僅救出，但最終以一球小勝。4強淘汰了衞冕西班牙的葡萄牙U21，今場只有一次射門中目標但未能取得入球進賬，三次打入決賽都與U21歐國盃擦身而過。

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