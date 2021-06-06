周日英格蘭在歐國盃前與羅馬尼亞進行了最後一場熱身賽，雖然全場比賽上攻勢比對手多，但英軍遲遲無法打破僵局，直至下半場才靠基亞利殊博得對手犯規獲得12碼，並且由今場出任隊長的拉舒福特主射開紀錄，最終英格蘭1:0小勝羅馬尼亞。

雖然距離出戰歐國盃分組賽尚餘不足1星期的時間，但領隊修夫基此役仍然派出不少副選出戰，前線分別由卡維特利雲、拉舒福特、基亞利殊及查頓辛祖合作攻堅，其中福仔更戴上隊長臂章出戰，成為英軍近18年以來正選陣容當中最年輕的隊長；後防就有賓葛菲特及賓韋特兩名未有入選最終26人大名單的後衞，首度正選為英軍上陣，門將森莊士東則是首次為「三獅軍團」出戰，而被視為阿歷山大阿諾特（TAA）替補人選的連格則先列後備。

開賽早段雖然英格蘭場面上佔優，不過幾次射門也無法命中目標，相反客軍羅馬尼亞靠着反擊機會製造不少威脅，戰至32分鐘，禾特普斯在右路開出一記急勁的罰球，卡維特利雲在禁區內力壓對手的頭槌頂在門楣彈出，6分鐘之後英軍右路一次攻勢，基亞利殊踩後，讓辛祖於禁區內右腳勁射，可惜再次擊中門楣彈出。去到上半場尾段，突然有一名赤裸上身的球迷衝入場內，令比賽中止了一段短時間，比賽恢復後羅馬尼亞在右路一次反擊配合，由蘇列斯古壓入禁區後勁射，被森莊士東用腳閂走，兩隊半場互無紀錄。

半場修夫基用佐敦軒達臣換入加雲菲臘斯希望加強中場控制力，47分鐘禾特普斯左路開出罰球，卡維特利雲搶點成功但被接實。67分鐘，基亞利殊在禁區內博得12碼，福仔操刀射入打破僵局，助英軍領先1:0。74分鐘，森莊士東撲出對方的近門勁射，3分鐘之後卡維特利雲博得12碼，不過改由軒達臣主射欠缺角度被撲出。81分鐘卡維特利雲禁區內的頭槌再被撲出，最終英軍靠着福仔的12碼以1:0小勝羅馬尼亞，熱身賽收獲兩連勝為歐國盃首戰克羅地亞打好基礎。

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