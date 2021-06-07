周日中國大學籃球聯賽（CUBA）的八強次回合賽事爆出鬧劇，首回合落後5分的北京大學再鬥中國礦業大學（下稱礦大），比賽最後關頭雙方打成77:77平手，其時礦大用犯規戰術送北大上罰球線，不過北大球員「戰術性」連環射失罰球，最終雙方賽和打加時。加時階段北大以10分之差擊敗礦大晉身四強，賽後事件成網路熱話，紛紛對奇特賽制口誅筆伐。

今屆的CUBA淘汰賽賽制為兩回合分勝負，連續勝出兩回合的球隊順利晉級，但若出現一勝一負，就比較兩回合雙方得分總和高低決出勝負，只有兩回合雙方得分總和相同才以加時分出勝負。周日北大對礦大的比賽，礦大只要輸少於6分即可晉級，最後32秒礦大射入兩記罰球追成77:77平手。主場求勝心切的礦大使用犯規戰術送北大球員上罰球線，結果北大球員故意射失罰球，而且未中籃框，最終比賽以77:77完場。

按照CUBA的賽制，礦大應可以兩回合計5分之差淘汰北大晉級。不過CUBA賽後指賽前各隊已同意「單場比賽不能打和必須分勝負」的規則，而此規則被北大巧妙利用，將比賽拖至加時階段，最終更以99:89擊敗對手晉身四強，創造一場轟動全國的鬧劇。

賽後事件登上微博熱門熱搜，網民大肆批評北大的舉動有欠體育精神，「保送北大」、「北大不贏，比賽不停」等罵聲不斷，有網民更批評所謂必須分勝負的規定是隱藏規則，目的是要令北大晉級。但亦有網民指若北大知悉規則，礦大亦同樣清楚，當時就不應追平，甚至最後「自擺烏龍」亦無不可。不過最受批評仍為CUBA，被大罵創造出令球隊特意違反體育精神的賽制，令球員及球迷難以接受。

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