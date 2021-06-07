即將遠征泰國出戰亞冠盃的港超聯盟主傑志，上周六（6月5日）與剛成立的傑志義工，在副總監梁志榮、球員鄭展龍、何振廷及顏卓彬帶領球迷及足球學院成員、家長及贊助商所組成的義工隊，在旺角社企餐廳「厨尊」協助包裝愛心飯盒，除飯盒，還派福袋以緩解疫情下基層市民生活需要。

傑志義工隊上月開始招募成員，反應熱烈，傑志慈善主席伍健期望能匯聚各方力量貢獻社會，他說：「 義工隊由傑志不同成員組成，這代表着球會上下一心，一同『心懷傑志』在疫情下為基層市民送上關懷，貫徹球隊格言For The Good of Hong Kong！」

傑志副總監梁志榮帶領鄭展龍、何振廷及顏卓彬是傑志青訓產品，由十年前在青年隊並肩作戰，到今日一同落區向基層送暖，何振廷表示意義重大：「我們一同成長，克服過不少困難，球季在疫情下波折重重；而在球場外，社會上亦有不少市民面對不同難關，這次能夠以傑志球員身份為有需要人士獻上飯盒及福袋，希望轉化成支持，鼓勵大家一起奮鬥，戰勝逆境。」

「傑志義工隊」將於6月20日進行第二次義工活動，協助餐廳派發飯盒給予深水埗區內的露宿者。傑志的「我包飯，你出餸！」籌款仍然進行，公眾可透過銀行櫃位、自動櫃員機或網上轉帳捐款到華僑永亨銀行：035-802-229809-051 (Kitchee Charities Limited)。

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