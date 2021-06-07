港超聯剛結束，愉園球會已通知旗下球員新季可自由轉會，意味這支老牌球會來季有很大機會棄戰本地頂級聯賽，由於甲組暫未有隊伍表態升班，新季很大機會由8隊減至7隊角逐港超聯。

受疫情影響，足總早前決定各組別聯賽不設升降，雖然再次不設升降，但不代表各組別隊數可維持不變，因為老牌球會愉園在港超聯的歷史可能隨球季結束而告一段落。

來自愉園高層消息指，愉園來季續戰港超聯的機會甚微，至於該左派球會是申請自降，有待該會高層決定。愉園總監潘文迪在煞科戰以3:3逼和標準流浪後表示，足主陳志實未定來季是否繼續支持球隊。早前亦有傳愉園有望續組軍參賽，可惜最終未有白武士出手「拯救」，組軍已近無望。

消息指，愉園高層已通知旗下球員可自由轉會，並爭取盡快解決欠薪問題。有愉園球員透露，近半年未有收過薪酬，除節衣縮食，還要兼職維生，不過，對職業足球尚未死心，如有機會仍希望可以延續職業球員生涯。愉園上季重返本地頂級聯賽，並以車路士足球學校(香港)培訓的青年球員為華人班底，最終以1分完成受疫情影響的聯賽；今季續戰愉園以13分完季，菁英盃藉理文棄賽入決賽，最終兩球不敵東方龍獅。

愉園季內多次傳出拖欠職球員薪酬，勞工署立案跟進，加上曾拖欠足總保險費，一度被足總紀律委員會判罰停賽，後繳付並上訴得直。今季港超聯有大埔、元朗及富力退出，就算晉峰升班，只得8隊參賽，是港超聯參賽隊數新低，而愉園勢棄戰下季港超聯，甲組未有隊伍組軍升班，下季港超聯參賽隊數可能減至7隊。

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