大家有着過恤衫、Polo、T恤都知胸口位置嗰個袋有幾練㗎啦，但美國NCAA一場大學棒球賽，竟然出現個波掟入衫袋嘅一幕！

是咁的美國時間禮拜六，Arizona State對Fairfield嘅第六局，投手掟波，一睇已經知入唔到三振區係壞球，擊球手都即刻避開㗎啦，點知奇景就發生啦！捕手接唔到個波之餘，個波仲直接入咗去球證個衫袋度，結果保送Arizona State嘅球員返本壘得分！不過留意番，最後場波Fairfield贏9:7。

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