阿根廷足總（AFA）周日確認，將會參加由鄰國巴西接手主辦的美洲國家盃。AFA在聲明中表示，確定參加美洲盃反映了球隊歷史中一直擁有的體育精神。

AFA發表聲明表示︰「在阿根廷足總的不懈努力、準備所有必須工具，保證我們獲得在這個艱難時刻所需的醫療保健下，國家隊將會前往巴西參加這項洲際賽事。」聲明續道︰「阿根廷隊所有職員將會共同努力，克服這個均等地影響着我們南美洲的難關。」

原定去年由哥倫比亞及阿根廷聯合主辦的今屆美洲盃，因新冠病毒疫情延期至今夏，但哥倫比亞上月爆發反政府示威，南美足總取消其主辦權改由阿根廷獨力主辦。南美足總其後再以阿根廷確診數字激增為由取消該國主辦權，約一周前終落實改為由巴西接手承辦，惟因巴西疫情同樣嚴峻故惹來極大爭議。

有部份球員和教練質疑美洲盃是否應繼續舉行，其中，阿根廷國家隊教練史卡朗尼就曾表示巴西不是主辦的最好地點，智利主帥拿沙迪形容決定賽事在巴西舉行是冒上很大風險。另外，烏拉圭球星蘇亞雷斯及卡雲尼都曾對賽事繼續舉行表達不滿，巴西國家隊教練迪堤日前則表示，部份球員表明不希望巴西接手美洲盃並密謀罷踢抗議。

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