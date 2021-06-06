冠軍大熱網隊於東岸次圈遇上公鹿，成為目前季後賽最好看的戲碼，系列賽G1於上周六展開，惟主場的網隊開賽不足一分鐘就有夏登（James Harden）受傷退場，杜蘭特（Kevin Durant、KD）及K艾榮（Kyrie Irving）為隊友力戰，領軍以115:107力克公鹿，領先場數1:0，周一會續在網隊主場進行G2。

文：華弟

網隊及公鹿是聯盟今季其中兩支攻力最強勁的球隊，前者有KD、夏登及艾榮三位單打能力極強的球員，首圈以場數4:1踢走塞爾特人晉級；後者擁有敏捷的兩屆常規賽MVP「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），首圈更把上季東岸冠軍熱火橫掃出局，兩軍於次圈碰頭，令球迷引頸以待。網隊三巨頭今季受傷患困擾，今仗僅第14次同場比賽，惟傷癒不久的夏登再次倒下，開賽僅43秒他於網隊首個攻勢突破切入時，拉傷其右大腿筋舊患，一瘸一拐回更衣室後再無折返。

次圈要打敗過去2季的常規賽1哥公鹿並不容易，對手更有身形優勢，然而網隊早於G1開賽就失去重要支柱，KD及艾榮亦坦言不知所措。但比賽仍要繼續，二人扛起球隊，上半場聯手交出32分，那邊廂字母哥亦狀態火熱，半場勢均力敵下網隊領先63:61。

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綠葉格芬挺身而出

不過今季被指攻強守弱的網隊一改防守惡習，進攻上亦有多個漂亮組織，令身形高大的公鹿守得相當辛苦。KD換邊後再攻入17分，加上今戰奪18分14籃板的比歷克格芬（Blake Griffin）等綠葉球員發揮出色，網隊贏在整體表現，於東岸次圈先下一城。反之公鹿外圍失準，今仗三分30投6中，命中率只得兩成，成為落敗關鍵（見另文）。

夏登G2上陣成疑

G2明日就會在網隊主場上演，教練尼殊（Steve Nash）賽後坦言未知夏登可否上陣，甚至不知他能否在本輪賽事復出，要待其檢查報告出爐。他稱全隊都為夏登受傷感到難過，軍心似受到影響。今仗獲29分的KD說：「我起初不知甚麼事，我們本來要執行戰術，但他不在自己位置，我看看才知道他受傷。很糟糕，因我很想他跟我們作戰，我知道他有多在意比賽，這個時刻有多想上陣。我祝他早日康復。」拿下25分的艾榮亦表示，不論G2有沒有夏登，球隊都要再贏一場。

同日將另有西岸2號種籽太陽於次圈G1主場迎戰金塊，前者首圈淘汰衞冕的湖人後，能否闖過金塊這一關，值得期待。