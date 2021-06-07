周日英格蘭在歐國盃前與羅馬尼亞進行了最後一場熱身賽，要至下半場才靠基亞利殊博得對手犯規獲得12碼，並且由今場出任隊長的拉舒福特主射開紀錄，而最終英格蘭1:0小勝羅馬尼亞。英格蘭足總周一隨即宣佈，挑選在對羅馬尼亞時任正選的英超白禮頓中堅賓韋特，取代因傷退隊的利物浦右閘阿歷山大阿諾特，成為英格蘭參加歐國盃大軍的最後一人。換言之，外號「連美斯」的連格、修咸頓的罰球專家禾特普斯等，最終都無緣參加歐國盃。

英格蘭在6月1日宣佈歐國盃26人大軍名單時，賓韋特本是落選的其中一人。但由於英格蘭多名主力在歐聯和歐霸盃決賽後獲得額外時間休息，連格、禾特普斯和賓韋特等人仍留隊參加對奧地利和羅馬尼亞兩場熱身賽。怎知阿歷山大阿諾特在對奧地利時受傷退隊，修夫基最後要在他們當中挑選一人參加歐國盃，結果他出人意表挑選了至今只曾在這兩場友賽代表英格蘭上陣的賓韋特參加歐國盃，反而放棄了國際賽經驗較豐富的連格和禾特普斯等舊將。

今年23歲的賓韋特出身自白禮頓青年軍，19/20外借予英冠列斯聯後開始打出名堂，並是球隊升班功臣之一。列斯聯本希望續借用甚至買斷賓韋特，但就被白禮頓所拒，而此子更一躍成為球隊正選，今季英超上陣達36場之多。一般估計，修夫基今次寧願選國際賽經較少的賓韋特，主要是他可勝任中堅、右閘和防守中場多個位置，加上他身為後衞腳法卻較細膩，所以最後成功擊敗連格等人，成為英格蘭歐國盃26人大軍中的最後一人。

英格蘭歐國盃26人大軍名單

門將：1 比克福特（愛華頓）、13 甸恩軒達臣（曼聯）、23 森莊士東（西布朗）

後衞：2 基爾獲加（曼城）、3 勞基梳爾（曼聯）、5 史東斯（曼城）、6 哈利馬古尼（曼聯）、12 捷比亞（馬德里體育會）、15 泰朗明斯（阿士東維拉）、16 高亞迪（狼隊）、21 芝維爾（車路士）、22 賓韋特（白禮頓）*、24 列斯占士（車路士）

中場：4 迪格蘭賴斯（韋斯咸） 、8 佐敦軒達臣（利物浦）、14 加雲菲臘斯（列斯聯）、19 美臣蒙特（車路士）、26 祖迪比寧咸（多蒙特）

前鋒：7 基亞利殊（阿士東維拉）、9 哈利卡尼（熱刺）、10 史達寧（曼城）、11 拉舒福特（曼聯）、17 查頓辛祖（多蒙特）、18 卡維特利雲（愛華頓）、20 菲爾科頓（曼城）、25 布卡約沙卡（阿仙奴）

有*者為補選球員

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