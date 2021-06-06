今季五大聯賽金靴得主中，有四人都會出戰歐國盃，以英超入球兼助攻王的英格蘭前鋒哈利卡尼呼聲最高，但法國除了法甲神射手基利安麥巴比外，還多了西甲次席射手賓施馬「雙保險」，一定不能忽略的還有在意甲及德甲摘下神射手的葡萄牙王牌基斯坦奴朗拿度（C朗）及波蘭中鋒羅拔利雲度夫斯基。

文：盧卡東尼

如引言所述，在剛收爐的五大聯賽中，只有西甲金靴、效力巴塞隆拿的阿根廷球王美斯不具資格參戰，其餘四大聯賽神射手包括英超的卡尼、德甲的羅拔仔、意甲的C朗及法甲的麥巴比，都會亮相今屆歐國盃；西甲方面，本季入球僅次美斯的，是事隔五年重返法國國家隊的皇家馬德里射手賓施馬及效力維拉利爾的西班牙頭號前鋒謝拉特摩蘭奴，他倆都具備一定條件在這項盃賽大顯身手。

以足智彩上周公佈的神射手賠率作參考，6.25倍的哈利卡尼無疑是頂頭大熱，這位效力熱刺的前鋒除了頂着今季英超入球及助攻王的雙料光環外，更在2年前以6球成為2018世盃的金靴得主，反映在大賽有保證。卡尼自出道以來，一直被譽為繼連尼加及舒利亞後，英格蘭最強的入球機器，每季在球會的入球率都相當穩定，連同今季35場英超射入23球，已摘下三次聯賽金靴。眾所周知，英超屬五大聯賽競爭最激烈的戰場，這位前鋒每季場均入球率都起碼達0.6以上，不是人人可做到，加上今屆英軍陣中，不少出色的隊友可為他提供輸送，若英軍取得分組賽首名，並躋身淘汰賽較後階段，還有在溫布萊主場作賽的有利條件，種種因素都造就他成為神射手大熱門。

手機用戶請按此放大圖表

過來人舒利亞力撐

不過，卡尼早前在訪問中透露有意離開熱刺，因此有聲音質疑他今季會否受轉會傳聞困擾，不能專心為英軍打好歐國盃，但舒利亞就以自身經歷，力撐這位後輩可在歐國盃發光發熱：「我以布力般流浪球員身份出席1996年歐國盃，然後成為該屆賽事神射手，之後轉會紐卡素。我認為他已作出了決定（轉會與否），即使問題未得到解決，也不會影響他。假如領隊修夫基排出三箭頭，還有閘位球員壓上的話，我認為卡尼會有足夠的機會挑戰金靴。」

卡尼的最大對手之一，必要數到年僅22歲的法國未來球王麥巴比。麥巴比的天賦從初出道已獲得公認，幾年間的發展已被譽為是最接近美斯和C朗的下一代球王，而他也在法甲連續拿下三屆神射手獎項，風頭不遜卡尼。當然，他在國家隊43場入17球，場均入球率0.39，稍嫌一般，只是他在大賽的表現仍然難以質疑，上屆世盃就入四球，只比卡尼少兩球。

手機用戶請按此放大圖表

法國雙保險睇分工

另一要挑剔的地方，可能是他在場上偏向踢翼鋒位置，而且國家隊有不少和他瓜分入球的球員，當中包括上屆神射手基沙文及今屆重返「高盧雄雞」的賓施馬，後者今季在西甲攻入23球，越老越有火，在C朗離開皇家馬德里後，成為主宰球隊勝負的關鍵人物，而且他若正選，必踢箭頭，關鍵在於他與麥巴比及基沙文等如何分配工作，以做到互惠互利。

羅拔仔C朗有隱憂

要比拼入球，怎少得波蘭的羅拔仔及葡萄牙的C朗。他倆比起卡尼或麥巴比更是千錘百煉，分別都創造出驚人的入球紀錄，其中羅拔仔這兩季在拜仁慕尼黑達到事業高峯，上季就各項賽事入了55球，今季在德甲也射入41球，打破了「轟炸機」武勒的單季聯賽紀錄。不過，國家隊不同球會，波蘭在歐洲只屬2、3線球隊，羅拔仔得到的供應也不及踢拜仁時多，而且在過去經歷了三次國家隊大賽，羅拔仔累計只得兩球，當中三年前的世盃更顆粒無收，爭金靴比較輸蝕。

C朗雖已與法國名宿柏天尼看齊，以九球成為歐國盃史上累計入球最多的球員，但他攤分了四屆才達到這數字，年屆36歲的他比起上一年已稍有退步，表現不及過去穩定，加上往往在比賽中成為對手重點看管的球員，而且在小組賽中要硬撼德國及法國，削弱他爭取入球的本錢。

至於西班牙的謝拉特摩蘭奴，29歲才首次踏足國際大賽舞台，就算今季在維拉利爾創造個人入球新高，33場入23球，但今屆狂牛軍團實力一般被看淡，稍缺朝氣，就算殺入淘汰賽也未必走得遠，與上述幾位一拼下，高下立見。