歐國盃前夕收到接二連三壞消息的荷蘭，上周六又有後衞馬菲斯迪歷特於操練時候弄傷鼠蹊，暫時仍未知養傷時間，加上此前已有中堅華基爾雲迪積克（VVD）及門將施利臣分別因傷及感染新冠病毒被除名，令到荷蘭後防兵源受影響之餘，實力亦大減。不過養傷多時的VVD，雖然無緣為荷蘭披甲上陣，惟足總已批准這名29歲荷蘭後衞隨隊出征，因此球迷在歐國盃賽事的後備席上仍可看到VVD的身影。

目前在葡萄牙進行集訓的荷蘭，上周六有迪歷特於最後一節練習中受傷，隨後教練法蘭迪保亞在記者會上就表示仍然要觀察迪歷特的情況如何。現時球隊增加迪歷特這名傷兵後，目前除效力國際米蘭的後衞迪維積外，其餘中堅人選僅得尼敦阿基、戴利白蘭特及首度入選的19歲小將祖利安添巴，惟三人實力與迪歷特有距離，今屆荷蘭的防線實在令人憂心。

不過養傷多時的荷蘭隊長VVD，雖然無緣出戰歐國盃，但就被賦予非官方的幕後角色，他將在歐國盃期間在訓練營進行康復之餘，比賽時亦會在場邊為隊友打氣。教練迪保亞就認為VVD在場邊仍然可以發揮作用：「華基爾對這支球隊非常重要，而且是一個激勵球隊的因素，球隊很喜歡他的存在。」

文：王杰