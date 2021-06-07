不敗拳王美韋達周日與YouTuber拳手L保羅（Logan Paul）進行了一場表演拳賽，由於比賽形式不計算勝負，雙方可謂是和氣收場。L保羅的表現固然令人驚喜，不過他出場時掛在頸上的飾物亦成為了今場比賽以外的焦點。

L保羅出場時，頸上掛着了一個類似是員工證件的頸飾，不過美國的評述員就指出，那並不是一張普通的員工證，而是一張《寵物小精靈》（Pokemon）的遊戲卡，而且這張卡的價值非常驚人。

原來L保羅頸上掛着的是1999年出品的第一代Pokemon遊戲卡，而這張「初代小火龍」是其中一張價值最高的卡。據講L保羅在去年10月的一個拍賣會上就以17.3萬美元（約134萬港元）的驚人價錢買入這張「夢幻之卡」。

其實L保羅本身也是一位Pokemon粉絲，他曾經透露自己合共花了200萬美元在Pokemon遊戲卡之上，其中今年初他就以40萬美元購買了6盒未開封的初代Pokemon卡。

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