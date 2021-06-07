6號種籽施華利夫周日直落三盤淘汰日本的錦織圭，打入法國網球公開賽男單8強，將與世界排名46的西班牙球手霍堅拿爭奪4強席位。

德國的施華利夫在這場歷時1小時54分鐘中，以6:4、6:1和6:1戰勝錦織圭，四年內第三次殺入法網男單8強，他在賽後不諱言自己打得很好，但指賽事尚未結束。

施華利夫說︰「我打入了8強，希望還有三比賽，且看這些比賽進展是怎樣。」自首圈對外圍賽晉級球手奧迪先失兩盤而反勝過關後，施華利夫已經連續勝出12盤，他補充道︰「如果我打出最佳水準，我是很難被打敗的。」

施華利夫是網球公開賽時代以來僅第二位能三度晉身法網8強的德國球手，之前一位是曾碧加，他曾打入1986至87、1989以及1991年的法網8強。

霍堅拿在另一場16強賽，是以6:4、6:4、4:6和6:4擊敗同是非種籽的阿根廷球手迪邦尼斯，首次晉身大滿貫8強。

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