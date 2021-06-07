車士前鋒基斯甸普列錫周日在加時比賽射入12碼，協助兩度落後的美國以3:2反勝墨西哥，贏得首屆中北美洲及加勒比海（CONCACAF）國家聯賽冠軍。

墨西哥今場開賽僅1分鐘便由捷西斯哥朗拿打開紀錄，其後赫達摩蘭奴曾經頭槌破網，但VAR確認他越位在先，入球無效。美國則於27分鐘由基奧雲尼雷拿近射得手而扳平，完半場兩隊踢成1:1。戰至79分鐘，迪亞高拉尼斯接應夏榮羅辛奴助攻為墨西哥射成2:1，美國再度落後，惟3分鐘後，韋斯頓麥堅尼便於禁區內頭槌建功，美國追成2:2平手。兩隊在90分鐘比賽中未分勝負，需要加時再賽。

114分鐘，博得12碼的基斯甸普列錫親操刀射入，美國在今場比賽首次領先。6分鐘後，VAR確認韋斯頓麥堅尼在禁區內犯手球，墨西哥獲得12碼，但古亞達度主射被艾芬賀華夫撲出，美國結果反勝墨西哥3:2，在首次舉辦的CONCACAF國家聯賽封王。

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