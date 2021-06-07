南韓足總周一宣佈，曾經代表南韓出戰2002年世界盃的前南韓國腳柳相鐵因為胰臟癌周一晚逝世，終年49歲。

柳相鐵2019年10月執教韓職球隊仁川聯期間，因為身體不適入院，及後實證患上第四期胰臟癌。這位一代南韓鐵衞過去超過一年半積極接受治療，可惜病情未有好轉，今年三月更一度傳出病危，最終他在周一不治離世。

柳相鐵球員時代期間踢過前、中、後場多個位置，是亞洲球壇中罕見的萬能型球員。他在1994至2004年期間為南韓上陣122次射入18球，並協助國家隊在02世界盃奪得第四名。柳相鐵先後兩次效力過日職球隊橫濱水手，對這支球隊擁有深厚感情。去年初他患病期間亦有回到日產球場與水手球迷見面，並表示絕對不會放棄治療，希望將來能夠再次與日本球迷見面。

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