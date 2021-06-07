等待多日，今年「鹹魚翻生」的連格經歷另一次失望。英格蘭領隊修夫基在周一公佈國家隊補選球員，由在上周三才首次代表英格蘭國家隊比賽的賓韋特，代替受傷退隊的阿歷山大阿諾特，上季英超下半季表現出色的中場連格，始終仍無緣代表英格蘭出戰歐國盃決賽周。領隊修夫基考慮的地方除了是賓韋特的多功能，能勝任中後場多個位置之外，後防絕對主力哈利馬古尼的傷情及狀態，都是令修帥認為必須要多徵召一名中堅。賓韋特時來運到，儘管代表英格蘭國家隊次數僅兩次，然而既然機會來到，對賓韋特來說，無疑是將自己地位跳升的好機會。

英格蘭守將阿諾特在上周二1:0擊敗奧地利的比賽傷出，隨後確定無緣出戰歐國盃。外界不少聲音認為無緣首份26人名單的韋斯咸中場連格，有望獲補選入伍；其次是能勝任右路位置，剛於周日小勝羅馬尼亞一仗正選披甲的普特普斯，然而最終決定卻是賓韋特。該名23歲白禮頓後衞，在上周二對奧地利一戰才首次獲國家隊喼帽，周日則是第一次擔任正選，國際賽經驗相當貧乏；然而賓韋特能擔任中堅之餘，亦可串演右後衞及防守中場位置，對於修夫基來說更加好使好用，後者的陣式不外乎是3-4-3、3-5-2及4-2-3-1，有不少賓韋特能候命的位置。修夫基的首次大軍名單有多達4名右閘球員，事實上亦是看中他們的多功能特性，如今阿諾特傷出，修夫基延續自己的思路理念，補選賓韋特而非中場球員，也無不可。

賓韋特在對奧地利的比賽擔任防守中場，並曾護夠空門；到周日對羅馬尼亞則回到老本行出任中堅以及踢足90分鐘，相信其人生首兩場國家隊比賽的表現，令修夫基相當滿意。更重要的是，修夫基在中堅位置上必須謹慎處理；必然正選哈利馬古尼雖然被拍攝到已經可以跑步操練，但他已有約一個月時間未有正選比賽，能否在周日歐國盃D組首場分組賽對克羅地亞一戰恢復百份之百狀態候命，仍是未知之數，就算能上陣，久未征戰下狀態如何亦是一大問號。對修夫基來說，補選賓韋特是無可選擇下的選擇。

雖然賓韋特目前代表英格蘭上陣的次數僅得兩次，或有人認為他未夠班，不過別忘記當2018年世盃決賽周之前，哈利馬古尼在英格蘭首場世盃分組賽前，僅為代表過英格蘭8次，而他當時效力的球會李斯特城，在17/18球季成績一般，於英超僅位列中游；誰又想到那位馬古尼會在18年世盃大放異彩，助英格蘭踢出近二十多年來國際賽最佳戰績殺入四強，自己再成為世界最高身價守將？

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