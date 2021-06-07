湖人助教傑特（Jason Kidd）近日成為拓荒者新帥的熱門人選，並被當家球星尼拉特（Damian Lillard）點名要求他接任，但這位48歲主帥周日表態，決定退出競逐拓荒者教練一職，並對尼拉特的公開招募感到受寵若驚。

傑特周日接受ESPN訪問，解釋自己不參與競逐的原因，他說：「拓荒者是支一級球隊，將會有其他更出色的候選人競逐及擔任主教練一職，我就決定不會成為其中一人。無論最後拓荒者選擇由誰來接任，要趕上史杜特斯（Terry Stotts）的領軍表現都非常困難。」報道指，傑特對於尼拉特公開招募自己感到非常不安，近五季四次在季後賽首圈出局的拓荒者，上周五決定跟執教九季的教練史杜特斯分道揚鑣，有傳快艇助教比立斯（Chauncey Billups）是最熱門接任人選，但尼拉特在教練下台一小時後就表明「傑特是我想要的人選」，令他覺得自己會讓拓荒者招聘新帥的事變得奇怪。

據悉拓荒者目前仍未跟任何熱門候選人有過接觸，除了傑特和比立斯外，前紐約人主帥雲根迪（Jeff Van Gundy）、網隊助教迪安東尼（Mike D’Antoni）和密芝根大學教練祖雲侯活（Juwan Howard）都是繼任人選。隨着季後賽首圈結束，拓荒者或許會有更多的教練人選可以選擇。傑特在湖人教練禾高（Frank Vogel）麾下工作了兩季，去季有份協助湖人奪得總冠軍，他早年亦在網隊擔任過教練，2014年領軍打入東岸四強，隨後亦執教過公鹿。

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