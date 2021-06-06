【本報訊】剛以3:1輕取香港隊的伊朗，周一晚在世界盃亞洲區外圍賽C組，誓破榜首巴林的不敗身，以保直接出線機會。

世界排名31的伊朗力求連續3屆打入世界盃決賽周，這支亞洲二哥在外圍賽有個好開始，先連勝香港及柬埔寨，可是連負巴林及伊拉克後，教練韋莫斯帥位不保，去年由克羅地亞教練史高錫接手。

史高錫上周四首度在世盃外領軍對港足，阿斯蒙、查漢巴克殊及達利美等外流歐洲球員盡出下，以3:1取勝，周一晚乘勝對巴林必須全取三分才可取回爭出線主導權。受疫情影響，亞洲足協將餘下世盃外改賽會制，巴林取得此組主辦權，即可兩度主場對伊朗，後者認為此安排並不公平。

巴林上仗8:0大炒柬埔寨，目前3勝3和12分居首，翻查對伊朗往績，歷來交手16次，錄得5勝4和7負；值得注意是巴林近四次主場對伊朗保不敗，包括今屆次圈外圍賽首循環，以1:0勝出。5戰11分居次的伊拉克周一頭場有力再挫已失30球的柬埔寨。

伊拉克兵確診照鬥港足

另外，同組港足周五晚將會對伊拉克，對手早前有球員確診肺炎，賽會指因伊拉克其他球員沒有任何病徵，故賽事會如常進行。確診的伊拉克球員為有32頂「喼帽」的26歲守將阿里法茲，他肯定會缺陣伊拉克在巴林的餘下賽事，包括周一晚對柬埔寨的賽事及周五晚對港足的賽事。然而，阿里法茲曾參與球隊訓練，有一定的傳染風險，但除了阿里法茲不能參與操練和比賽外，其餘將一切如常。

香港足總就此事向亞洲足協查詢，得到回覆指：「由於伊拉克其他隊員沒有出現任何病徵，所以賽會暫時不會作出任何特別安排，訓練及賽事會如常進行。」