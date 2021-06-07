距離東京奧運下月23日開幕尚餘一個半月時間，日本疫情有緩和迹象，實施緊急事態宣言的東京和大阪等地，確診數字亦逐步下跌。東奧似乎勢在必行之際，日本傳媒周一報道指，東京奧委會會計部部長森谷靖突然跳軌，隨後證實不治，警方初步推斷是自殺案，並正調查事件。

東京奧組委主席橋本聖子上周接受日本傳媒訪問時，堅稱東京奧運不會停辦或再延期。即將踏入六月中旬，距離東奧開幕僅餘一個多月時間，奧委會繼續馬不停蹄準備最後的籌備工作，惟這天失去一位重要幹事。據日本傳媒周一報稱，在當地時間6月7日約上午9時30分，在東京品川區都營地鐵的淺草線中延站月台，一名50多歲的男子跳入鐵路軌道，被駛入月台的電車撞到。

搜查人員翻查該男子的身份證等物品後，確認他是東京奧委會會計部部長森谷靖，他隨後被送往醫院，搶救約2小時後證實死亡。由於時間上有着一定巧合，引起外界猜測今次的事件是否與東京奧運有關。但當地警方根據現場情況，懷疑森谷靖是自殺，並正在調查詳細的經過。

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