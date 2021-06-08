周一NBA季後賽，網隊於東岸次圈G2主場再鬥公鹿。今仗戰情出乎意料地一面倒，網隊全晚最多領先過公鹿49分，更轟下21球三分刷新隊史紀錄。球星杜蘭特（Kevin Durant）輕鬆拿下32分，與攻入22分的K艾榮（Kyrie Irving）打三節下班。網隊最後狂勝公鹿125:86，拿下隊史最大場勝仗，領先場數2:0，下場G3會作客公鹿。

G1拉傷右大腿筋舊患的夏登（James Harden）今仗繼續缺陣，但網隊證明他們並不需要這位三屆得分王，火力已足夠打殘公鹿。網隊今仗無論攻守方面都非常出色，球隊命中率高達52.1％，包括三分球50%，只要wide-open起手幾乎就能射入。這隊東岸2號種籽整晚更投進21記三分，打破隊史於2020年8月季後賽對速龍創下的19球三分紀錄。KD半場已交出21分，猶如「家常便飯」，是他生涯第52次季後賽半場獲20分+，僅次勒邦占士（96次）和拜恩（69次）。網隊半場領先至65:41，下半場最多更拉開過49分。

今場奪7分8籃板的比歷克格芬（Blake Griffin）亦打出回春表現，上場奮身搶波兼多次入樽的他，今仗再在艾榮射失後飛身大力補樽，猶如回到快艇時期的怪獸格芬。第四節的垃圾時間，網隊主力已悉數休息，今仗獲18分11籃板的「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）亦在末節初段回到後備席，相當低落。

網隊後備末節再打出30分，最後大勝公鹿39分結束G2，拿下隊史以來最大場勝仗。首圈四場橫掃熱火的公鹿，次圈表現大跌眼鏡，今仗被網隊大炒39分，寫下隊史上第二大場敗仗。G3將於香港時間周五在公鹿主場進行。

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