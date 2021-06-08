日本周一在世界盃外圍賽亞洲區40強F組賽事，以4:1擊敗塔吉克，7戰全勝以21分高踞榜首，提前晉級下一輪賽事。今仗有1球進賬的南野拓實，更追平了本田圭佑於16年創下，連續在7場世盃外取得入球紀錄。修咸頓領隊哈辛赫圖表示，有意向利物浦買入這位上季季中被外借到聖人的進攻中場。

南野拓實在20年1月由薩爾斯堡加盟利物浦後，並未有太多上陣機會，更於今年2月被外借到修咸頓。雖然紅軍計劃先收回南野再決定其前途，但修咸頓就希望能夠買斷這名日本國腳，哈辛赫圖更大出口術，指他在紅軍難以獲得上陣機會。「無法如願得到上陣時間，只能參與操練，卻又不能躋身11人正選陣容，對球員來說永不會是一件好事。」哈辛赫圖說。「球員喜歡加盟大球會，是因為可以賺取很多金錢，同時又可以因為躋身前六而得到讚譽。不過，你只會得到知暫的快樂，因為你無法獲得足夠上陣機會，對球會一點重要性也沒有，很快你便會感到難受。」

「對南野最重要的事情，是讓他得到上陣機會。我們曾跟利物浦談過，但紅軍在轉會市場上可能會有一些行動，所以他們仍未肯定會如何處理他的前途問題。對他來說，上季能為我們效力十重要，我們給他上陣機會，對有他在陣亦非常高興。」哈辛赫圖補充說。

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