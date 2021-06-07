查理史葛出身自曼聯青年軍，但近年轉戰低組別聯賽，亦當過地盤工，東來的決定拯救了他的足球生涯。年輕的他來到更年輕的愉園，更瞬間由小將變領軍人物。

年僅23歲的查理史葛因為曾效力曼聯，所以在港超聯特別受到關注。來港初期，他不適應香港天氣，操練和比賽都感到極吃力，「很辛苦、很潮濕，呼吸也有困難。英國會下雨，但香港是熱和潮濕，與英國的冷完全相反，但我已適應得多了，如下季仍在港，相信會更加適應。」

來港前查理史葛有兩年完全遠離足球，「也是好事，多點時間陪家人朋友，當然也有些不太好的事。」他一度成為「廢青」，幸及時醒過來，當過地盤工，之後得到來港發展的機會，「這是一個新開始，我很享受每周都有比賽的日子。」查理史葛其實也很年輕，只是他遇上了更年輕的愉園，「我在愉園已是其中一位最年老的球員了，我努力去成長，幫助比我更年輕的人，特別今季在場內場外，也是不容易的一季。」

查理史葛的一生充滿矛盾，他想家，但又喜歡香港；他曾效力曼聯，但其實自小是利物浦球迷，「我是利迷，與我大部份家人一樣。六歲時我選擇了加入曼聯，那時大約2003、2004年，是曼聯最強的時候，每個小孩，特別是在英國的，都想為這家大球會效力吧。」作為利迷，每天被曼聯圍繞的感覺，難以想像，「我作為利迷要保持沉靜，不然就會有可怕的事發生。雙紅會時，我會為利物浦打氣，身邊的隊友都會為曼聯打氣。」

查理史葛的偶像，自然是同位置的「神奇隊長」謝拉特。到此時此刻，他除了是曼聯前青年軍，也保持利物浦球迷這個身份，「現在我仍支持利物浦，曼聯的事我也很留意。」