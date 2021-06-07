四年一度的歐國盃，等了五年終於即將展開。近年每屆都有人說因為「情意結」所以追捧英格蘭（除了2008年），甚至比部份英人更熱心。來自英格蘭的曼聯前青年軍、愉園中場查理史葛，在歐國盃開幕前談談英格蘭，希望留港發展的他更笑言，或會在網上找球迷一同看直播。

記者/攝影：禤家民

去年來港加盟愉園的查理史葛來自英國史篤，曾是曼聯青年軍，當然自幼就觀看英格蘭比賽，現役國腳拉舒福特更是其好友。今屆英格蘭同組對手有蘇格蘭，是查理史葛最期待的一仗：「英倫四島球隊每次交手，特別是大賽都會是大戰。我們四國是地理上很接近的國家，每隊都想贏，特別英格蘭與蘇格蘭今次同組。」

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英倫內戰勢必精采

英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛蘭爾四國雖都屬聯合王國，但四國間在體育的競爭相當激烈，查理史葛說：「每項運動都會這樣，威爾斯是欖球強國，英格蘭在欖球也不錯，每次遇上都很精采，特別是欖球比足球更多身體接觸。其實大家都是來自同一國家，但總會特別想擊敗對手。」

英格蘭同組除蘇格蘭，還有2018世界盃4強對手克羅地亞，史葛說：「過去幾屆世盃都很令人失望，上屆很有機會打入決賽，克羅地亞是好球隊，但英格蘭牌面也強，對於未能闖入決賽感到有點可惜，不過四強已是很大成就。分組賽再遇克羅地亞應該會想復仇，或者入球會很多。克羅地亞有很多好球員，如莫迪歷和比列錫。」

查理史葛指自己沒有很緊貼英軍消息，但對球員有一定了解，要數現役最喜歡的他不得不說好友拉舒福特，另外還有隊長哈利卡尼，「卡尼或是世上其中一位最強前鋒，兩人都是我喜歡的球員。當然還有佐敦軒達臣，我是利物浦球迷（見另文），軒達臣體力充沛，走動很多。」對，曾效曼聯的查理史葛是位利迷。

避開法國路更易行

雖是英格蘭人，也有好友拉舒福特在陣，但史葛沒盲目認為英格蘭很大機會奪冠，他看好應屆世盃冠軍法國，英格蘭則要視乎際遇，「算是比較難的分組吧，但我覺得英格蘭會與克羅地亞出線，到淘汰賽，看看有甚麼對手吧，最不想遇到法國，如避到他們就有機會走得更遠。」

今屆歐國盃在多國舉行，決賽於英格蘭溫布萊進行，那麼今屆歐國盃「football is coming home」嗎？史葛說：「我希望吧！如果成事，英國人可能幾個星期不工作。」2018世界盃時史葛身在西班牙度假，在電視機前看直播。

或找球迷睇直播

愉園前途未明，史葛想留港發展，就算來季不在港落班也想先在香港度過暑假，「想好好看一下這城市，疫情下都沒有很多時間了解。」今屆歐國盃史葛會在香港看直播，「以往歐國盃也不太特別，只跟朋友或家人觀看，疫情下難與家人一起，相信我會在港找些朋友看，或者找球迷吧！」