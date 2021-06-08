來自非洲剛果民主共和國的前鋒華曼基杜卡，今季在德甲攻入11球是史特加的次席射手，然而周二他通過球會官網向外界澄清，自己的真名並非華曼基杜卡（Silas Wamangituka），這只是前經理人威脅並安排這名身份給他，他真正的名字叫做梅安巴（Silas Katompa Mvumpa），更不是99年出生而是98年出世。

周二史特加在官網表示，最近這名前鋒向球會表示，自己受到前經理人的操控，華曼基杜卡不是他的真名，結果在球會及新經理人的協助下，收到剛果民主共和國方面的官方認可，正式找回他的真正名字。史特加方面強調，這名前鋒是事件中的受害者，並非常支持他澄清自己的身份，將會在各方面對他提供協助。

事件曝光後，梅安巴在官網表示：「在過去幾年內，我一直活在恐懼之中，也為我在剛果民主共和國的家人非常擔心，公開我的故事是艱難的一步，如果沒有史特加，能給我第二個家及感到安全的地方，我永遠沒有勇氣公開事件。」

據史特加獲得的資料顯示，華曼基杜卡的真名叫梅安巴，於1998年10月6日出生現年22歲。2017年，才華橫溢年僅17歲的梅安巴，獲比甲勁旅安德列治邀請試腳，當時梅安巴獲得3個月的簽證前往比利時，在簽證到期前不久，安德列治向梅安巴告知有意簽下他，並要求他回國用新簽證再來比利時。

然而梅安巴卻遇上了前經理人，當時給他相當大的壓力，並恐嚇他如果離開比利時回到剛果民主共和國，將不能回到歐洲了。結果梅安巴相信這名足球經理人，並跟隨對方前往巴黎，並任由對方改變自己的身份，用上自己父親華曼基杜卡的名字，又將他的出生年份由1998年改為1999年。最終梅安巴與法乙球隊FC巴黎簽約，當時的經理人不但從他的工資上「抽水」，更警告他如果公開事件，他將永遠不能踢球。

幸好，19年夏天史特加簽下梅安巴，雙方開始建立互信，最終梅安巴克服了恐懼告知球會實情，並決定更換經理人，並且將事件公開以確保史特加及梅安巴的利益，在史特加的協助下，終於重拾自己的真正身份。

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