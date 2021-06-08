諾域治來季將重返英超聯賽，不過該隊因為新贊助商BK8，在網上以衣着性感的女性作招徠，惹來猛烈批評。

以上季英冠冠軍身份獲後升班資格的諾域治，宣佈亞洲網上博彩公司BK8將會成為球會的主要贊助商，但「金絲雀」的球迷隨即發現，該公司以往曾在Instagram及Youtube等渠道，發放衣着性感女性的相片或短片作宣傳。事件受到英國傳媒關注，諾域治一名發言人表示，已即時要求新贊助商刪除有關帖文。

「諾域治已知悉我們的新主要合作夥伴BK8，透過社交媒體推出了一系列市場推廣帖文。在公佈合作關係後，會方已迅速跟BK8一起移除相關帖文。」諾域治會方發言人說。「這些帖文與營鎖手法，並不符合諾域治的價值觀與願景。我們將檢視日後的審查程序。」

《太陽報》就指，已退役的曼聯前鋒尹佩斯，以及車路士名宿泰利都是該博彩公司的品牌大使。

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