力爭五連霸的拿度，周一在16強以3:0擊敗世界排名第19位的意大利新星辛尼，第15度晉級法國公開賽男單八強。

被列為三號種籽的拿度，今仗初段打得絕不輕鬆，首盤一度落後3:5，但這位13屆法網盟主及時改變策略，連取四局下，以7:5先贏一盤。氣勢如虹的拿度在第二盤繼續搶攻，轉眼便領先4:0。辛尼之後兩次成功「破發」，追近至落後3:4，但拿度隨即又再發力，以6:3贏出第二盤。這位35歲西班牙老將在第三盤全面控制戰局，順利再贏6:0，盤數贏3:0晉級。

拿度在八強的對手，將會是來自阿根廷的10號種籽舒華斯文，順利過關的話，便有機會在四強遇上祖高域。世界排名第一的祖高域，在另一場八強賽事，將會出戰受惠於費達拿退賽而自動晉級的意大利球手巴利天尼。

女單方面，年僅17歲的美國新星歌芙，在16強以6:3、6:1淘汰突尼西亞的查比雅，首次打入大滿貫賽事八強。她將會與捷克的卡積絲高娃，爭奪四強席位。卡積絲高娃在16強以6:2、6:0大勝18年法網女單亞軍史堤芬絲。

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