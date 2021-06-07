【綜合法國外電】「細威」莎蓮娜爭逐平紀錄的第24個大滿貫錦標再次受挫，這位女單下線排名最高的7號種籽周日於法網16強，以盤數0:2不敵哈薩克球手莉芭堅娜出局。繼年近40歲的費達拿晉級第4圈後宣佈因傷退賽，39歲的細威亦成另一位第4圈下馬的老將。她坦言今個泥地賽季對她來說很艱難，但稱自己無意退下來。

細威今仗對手是21歲的莉芭堅娜，二人職業生涯首次對陣，但細威入局明顯比對手慢，第四局率先被破發。雖然細威第七局亦破回對手發球局，但她隨後一局再遭破發，以3:6先失首盤。次盤初段細威狀態明顯有回升，惟莉芭堅娜亦未失自己節奏，結果細威再輸1盤5:7，最後以總盤數0:2被淘汰出局。

細威今個泥地賽季另有參與意大利公開賽和帕爾馬挑戰者賽，但分別於32及16強被淘汰，她賽後直言這賽季很難捱：「有些分數可改變整場比賽，但我拿不到。我來這裏（巴黎）前狀態好點，今個泥地賽季對我來說很艱難。」

9月亦將踏入40歲的她，亦被問及還能在大滿貫賽打多久，她就稱：「我絕對沒想過這事情，我是在考慮其他事。」21歲的莉芭堅娜表現亦抵讚，法網開賽至今她仍然一盤未失，是她生涯首次闖入大滿貫八強，她將與俄羅斯球手柏芙尤珍高娃爭入四強。同日男單16強，6號種籽施華利夫周日直落3盤淘汰日本的錦織圭，將與世界排名46的西班牙球手霍堅拿爭奪4強席位。